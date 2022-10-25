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فلكية جدة تنشر صور الشمس لحظة الكسوف لمدة ساعتين و6 دقائق
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فلكية جدة تنشر صور الشمس لحظة الكسوف لمدة ساعتين و6 دقائق

فلكية جدة تنشر صور الشمس لحظة الكسوف لمدة ساعتين و6 دقائق

فلكية جدة تنشر صور الشمس لحظة الكسوف لمدة ساعتين و6 دقائق
٠٧:٢٣:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنها رصدت ظهر اليوم الثلاثاء، كافة مراحل كسوف الشمس الجزئي، في مدينة جدة بنسبة (21.5%).

ونشرت الجمعية الفلكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا للشمس على مدار ساعتين و6 دقائق أثناء الكسوف، وقالت إنها رصدت ” ظهر اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 أكتوبر 2022 في مدينة جدة بنسبة (21.5%) والذي استمر لمدة ساعتين و 6 دقائق”.

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وأضافت “فلكية جدة”، أن”السماء لم تكن صافية أبدًا ما أثر على جودة الصور الملتقطة لذلك خضعت للتحسين لإخراجها بأفضل حال”.

من جانبه قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن هذه كانت الفرصة الأخيرة لرؤية كسوف الشمس، فهو لن يتكرر محليًا إلا بعد خمس سنوات، حيث ستشهد سماء المملكة وعدة دول عربية كسوفًا كليًا للشمس مطلع أغسطس 2027.

الكلمات الدلالية:
الجمعية الفلكية السعودية فلكية جدة كسوف الشمس

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