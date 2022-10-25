تسجيل دخول أكثر من 50 ألف طالب وطالبة دوليين للدراسة في جامعات المملكة

تواصل- واس:

اختتمت وزارة التعليم والجامعات مشاركتها في المعرض الدولي للتعليم ( إكسبو) الذي اختتم فعالياته في مدينة الشارقة السبت، بدخول أكثر من 50 ألف زائر من الطلبة الدوليين من مختلف بلدان العالم على منصة “ادرس في السعودية” https://studyinsaudi.moe.gov.sa .

ويأتي ذلك بعد أن شهد جناح الوزارة المشارك ولمدة أربعة أيام متتالية إقبالاً منقطع النظير من الطلاب والطالبات الدوليين الراغبين في إكمال دراستهم في جامعات المملكة وفق التخصصات المتاحة.

وأكدت الوزارة أن عدد الطلبة الدوليين المسجلين بلغ أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، مبينةً أن المنصة متاحة حتى منتصف شهر يناير القادم .

يذكر أن المنصة تخاطب الطلبة في مختلف دول العالم بعشر لغات عالمية.