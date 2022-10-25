وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بأزمة قلبية مفاجئة

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توفي أشتون كارتر، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إثر أزمة قلبية مفاجئة، حسبما أعلنت عائلته، بعد أن قضى في منصب وزير الدفاع نحو عامين، في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

توجهات كارتر نحو الشرق الأوسط

وتولى كارتر قيادة البنتاجون في فبراير 2015 وتركه في يناير 2017، وهي الفترة التي شهدت ذروة الحرب على الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.

وقاد كارتر، خلال تلك الفترة، التحالف الدولي الذي ضم عشرات الدول وزار عددا من دول المنطقة في إطارها، وركز كثيرا على العراق، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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آشتون كارتر.. سيرة ذاتية مختصرة

ويعد كارتر هو وزير الدفاع رقم 25 في تاريخ الولايات المتحدة، ولد في 24 سبتمبر 1954 في فيلادلفيا، هو فيزيائي أمريكي وأستاذ سابق في جامعة هارفارد للعلوم.

تلقى درجة البكالوريوس في تخصص مزدوج عن الفيزياء وتاريخ العصور الوسطى من جامعة ييل، في عام 1976. ثم نال منحة رودس ودرّس في جامعة أكسفورد، والتي نال منها الدكتوراه في الفيزياء النظرية عام 1979، حسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

شغل كارتر منصب مساعد وزير الدفاع للسياسة الأمنية الدولية خلال الفترة الأولى للرئيس بيل كلينتون، من 1993 إلى 1996، ثم عاد مجددا في منصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2013.