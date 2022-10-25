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5 فوائد مذهلة لتناول القهوة الخضراء

5 فوائد مذهلة لتناول القهوة الخضراء

5 فوائد مذهلة لتناول القهوة الخضراء
٠٦:٤٧:١٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

للقهوة الخضراء فوائد مذهلة على صحة الإنسان، وهي تلك الحبوب التي لم تخضع للتحميص ولم يتحول لونها إلى البني واحتفظت بلونها الأخضر.

وحسب دراسات طبية، فإن هذه القهوة تحتوي على مادة تعرف باسم أحماض الكلوروجينيك والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يجعل لها الكثير من الفوائد لصحة الجسم.

5 فوائد للقهوة الخضراء

1- تحسين مستويات السكر في الدم.

تعمل خلاصة حبوب القهوة الخضراء على خفض الالتهابات في الجسم، مما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى السكر في الدم.

2 – تقليل خطر الإصابة بعديد من الأمراض.

تمتاز القهوة الخضراء بخصائص مضادة للأكسدة، مما يجعل لها دور كبير في خفض خطر الإصابة بكثير من الأمراض وخصوصًا المزمنة، وتساعد مضادات الأكسدة أيضًا في التخلص من تراكم الجذور الحرة الضارة في الجسم، حيث يعمل تراكمها على رفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأهمها أمراض القلب والسرطان والسكري.

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3- مضادة للشيخوخة.

وهي واحدة من أهم فوائد القهوة الخضراء، وذلك بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، والتي تساعد في إبطاء عملية تقدم الجسم بالعمر وحماية البشرة من ظهور آثاره.

4 – تحسين المزاج والصحة النفسية.

تحتوي حبوب القهوة الخضراء على الكافيين، والذي وجد أن له دور وأثر كبير في تحسين المزاج العام والصحة النفسية للإنسان في حال تناولها باعتدال، كما تساعد على زيادة اليقظة والنشاط والقدرة على القيام بالأنشطة المختلفة خلال اليوم.

6- إنقاص الوزن.

يساهم حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة الخضراء في فقدان الوزن لما له من فوائد أهمها، ضبط مستوى السكر في الدم عبر تقليل امتصاص الكربوهيدرات، وتقليل مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.

 

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