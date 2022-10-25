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النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول تسريب الوثائق
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النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول تسريب الوثائق

النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول تسريب الوثائق

النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول تسريب الوثائق
٠٦:٥٤:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم، من إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، المتضمنة على بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار.

بيان النيابة العامة

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر: أن من بين المعلومات السرية، تلك التي أنتجتها أجهزة المنصات الرقمية المختلفة أو استقبلتها، ويعد الإفشاء جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

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ووفق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سريىة أو إفشاء أي معلومة سية، حصل عليها، أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

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