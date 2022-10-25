«الجد والأبناء والأحفاد» .. مصرع 10 من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر (صور)

تواصل- فريق التحرير:

عاش المصريون اليوم الثلاثاء، فاجعة أحزنت الجميع، بوفاة أسرة مكونة من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، إثر حادث مروري مروع.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى صفحات عزاء ودعاء للضحايا، بعد أن كتب أحد أبناء الجد الراحل ناعيًا أسرته بأسمائهم.

والضحايا من أهالي منطقة المنشية الجديدة التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية (شمالي القاهرة)، وهي عائلة درويش التي تقطن المنطقة، حيث راحوا إثر تصادم الميكروباص الذي كانوا يستقلونه مع سيارة نقل بطريق المنصورة- جمصة بمحافظة الدقهلية، أثناء عودتهم من دمياط إلى منزلهم بمدينة المحلة الكبرى.

وأسفر الحادث عن وفاة جد وزوجته ونجلتيه ونجله الشاب و6 من أحفاده وجميعهم يقيمون بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وكتب محمد رجب درويش نجل الراحل على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والحمد لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمه الله تعالى .. والدى الشيخ رجب درويش.. وأمى أمل بديع أبو شادى.. وأختى عائشه رجب درويش .. وبنت أختى فريده محمد أحمد.. وأخى عمار رجب درويش .. وبنات أختى حبيبه أنس علاء الصاوى وغزل أنس علاء الصاوى ورؤي أنس علاء الصاوى.. وزوجة أخى خالد صفيه السعيد القط .. وابنته صفاء خالد رجب درويش”.