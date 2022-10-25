«شؤون الأسرة»: 5 طرق لتربية الأبناء على مواجهة الشائعات

تواصل – فريق التحرير:

حذر مجلس شؤون الأسرة، اليوم الثلاثاء، من خطورة الشائعات وضررها على الأسرة والمجتمع.

وقال المجلس في تغريدة عبر “تويتر”: “بيدك أن توقف مئات الشائعات من الانتشار في المجتمع؛ بالتأكد منها قبل بثها في مجموعة أسرتك على تطبيقات التواصل الاجتماعي”.

مخاطر تداول الشائعات

وأوضح المجلس أن مخاطر تداول الشائعات على الفرد والمجتمع تشمل التالي:

– التأثير على المعنوية وزيادة السلبية والإحباط

– زيادة التوتر داخل فرق العمل الجماعي

– عرقلة الإنجازات بالأخبار المغلوطة

– التأثير على العائلات واتخاذهم للقرار

– إثارة روح الانقسام داخل المجتمعات

– تداول الإشاعة يساعد في وصولها أسرع لفئات جديدة

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تربية الأبناء على مواجهة الشائعات

وتشمل طرق الأسرة في تربية الأبناء على مواجهة الشائعات:

○ توعية الأبناء بالأنظمة والعواقب القانونية فيما يخص نشر وتداول الشائعات

○ زرع الصدق في الأبناء والتوعية بخطورة الكذب والغيبة في الإسلام

○ فضل التزام الصمت والكف عن تتبع عورات الناس وعيوبهم

○ مناقشتهم بالمعلومات الخاطئة وتفنيد الأكاذيب بالحقائق والدلائل

○ غرس الروح المعنوية العالية والتحصين ضد مخاطر الإشاعة.

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