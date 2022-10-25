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بالفيديو.. أمطار غزيرة غرب أبها

بالفيديو.. أمطار غزيرة غرب أبها

بالفيديو.. أمطار غزيرة غرب أبها
٠٦:٢٤:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة غرب مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع، هطول الأمطار على أبها، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على عسير، الباحة و الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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أبها أمطار أمطار غرب أبها أمطار غزيرة

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