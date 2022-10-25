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90 دقيقة داخل مخبأ.. استهداف رئيس ألمانيا أثناء زيارته لأوكرانيا بغارة جوية

90 دقيقة داخل مخبأ.. استهداف رئيس ألمانيا أثناء زيارته لأوكرانيا بغارة جوية

90 دقيقة داخل مخبأ.. استهداف رئيس ألمانيا أثناء زيارته لأوكرانيا بغارة جوية
٠٦:٠٧:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

شن الطيران الروسي غارة جوية بالصواريخ على منطقة يتواجد بها رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، أثناء زيارة قام بها اليوم الثلاثاء إلى أوكرانيا.

وفور وصوله إلى بلدة كوريوكيفكا الصغيرة – شمال شرق كييف – انطلق إنذار جوي هناك اليوم الثلاثاء، وبعد ذلك ذهب شتاينماير وعمدة المدينة راتان أحميدوف ومجموعة من المواطنين إلى ملجأ للغارات الجوية.

وهناك طلب الرئيس الألماني من الأفراد المتواجدين معه في الملجأ إخباره بما يعايشونه خلال الحرب الروسية.

وتحدثت امرأة باكية عن بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وأخرى عن زوجها الذي يحارب الجيش الروسي، وقالت: “زوجي في الجبهة الأكثر سخونة”.

وقال شتاينماير بعد ذلك: “لقد أمضينا الساعة والنصف الأولى في ملجأ للغارات الجوية.. لقد أوضح لنا ذلك بشكل مؤثر للغاية الظروف التي يعيش فيها الناس هنا”، مضيفاً أن مثل هذا الوضع ما كان من الممكن استبعاده خلال الزيارة.

وأشار إلى أن المواطنين هناك مضطرين لمعايشة هذا الوضع يومياً، وقال: “كان إجراء المحادثة هناك مؤثرا للغاية”.

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الكلمات الدلالية:
الحرب في أوكرانيا رئيس ألمانيا روسيا غارة جوية

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