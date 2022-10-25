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أوكرانيا: تدمير ثلث قطاع الطاقة جراء القصف
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أوكرانيا: تدمير ثلث قطاع الطاقة جراء القصف

أوكرانيا: تدمير ثلث قطاع الطاقة جراء القصف

أوكرانيا: تدمير ثلث قطاع الطاقة جراء القصف
٠٦:١٤:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في أوكرانيا، مشددا على ضرورة تغطية عجز متوقع في ميزانية أوكرانيا بـ 38 مليار دولار.

تكلفة الأضرار 350 مليار يورو

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على العالم ألا يضيع الوقت وأن يساعد الأوكرانيين على إعادة بناء بلادهم سريعا.

وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتنسيق إجراءات إعادة الإعمار من خلال توفير أمانة لهذه المهمة، حسب “العربية”.

وذكرت في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا منعقد في برلين: “ليس لدينا وقت لنضيعه، فحجم الدمار هائل.. البنك الدولي يقدر تكلفة الأضرار عند 350 مليار يورو (345 مليار دولار)”.

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أوكرانيا لم تحصل على “سنت واحد”

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمؤتمر حول إعادة إعمار بلاده، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف عبر رابط فيديو للمؤتمر الذي يعقد في برلين، أن أوكرانيا لم تحصل بعد على “سنت واحد” من خطة للتعافي السريع بتكلفة إجمالية 17 مليار دولار.

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أوكرانيا إعمار أوكرانيا المفوضية الأوروبية فولوديمير زيلينسكي قطاع الطاقة

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