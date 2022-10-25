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الملاكم الأمريكي أندرو تيت يعتنق الإسلام
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الملاكم الأمريكي أندرو تيت يعتنق الإسلام

الملاكم الأمريكي أندرو تيت يعتنق الإسلام

الملاكم الأمريكي أندرو تيت يعتنق الإسلام
٠٦:٠٠:١٢ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملاكم الأمريكي، أندرو تيت، يوم أمس الإثنين، تركه النصرانية ودخوله دين الإسلام الحنيف.

وتفاعل المغردون مع تغريدة دخول الملاكم أندرو تيت للدين الإسلامي داعين له بالثبات على الحق.

وعلق أحد المغردين بقوله “مرحبا بأخينا في الدين، الملاكم الأمريكي المسيحي الأرثوذكسي أندرو تيت يترك النصرانية ويعتنق الإسلام أمس”.

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