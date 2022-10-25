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جمارك لبنان تضبط 160 ألف حبة كبتاجون كانت في طريقها لدولة خليجية

جمارك لبنان تضبط 160 ألف حبة كبتاجون كانت في طريقها لدولة خليجية

جمارك لبنان تضبط 160 ألف حبة كبتاجون كانت في طريقها لدولة خليجية
٠٥:٥٢:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت مديرية الجمارك في لبنان، أمس، من ضبط حوالي 160 ألف حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية ومتجهة الى سلطنة عمان عن طريق الدوحة.

بالتعاون مع أمن المطار

وأوضحت الجمارك أنه بالاتفاق والتعاون بين جمارك المطار، وجهاز أمن المطار، جرى ضبط الكمية المذكورة -160 ألف حبة كبتاجون مخدر-  تم توقيف المرسل وإجراء التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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شحنة مماثلة

وكانت  قوة من استخبارات الجيش اللبناني، بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك اللبنانية، ضبطت عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون داخل مرفأ طرابلس، في سبتمبر الماضي.

وحسب المعلومات المتداولة فإن شحنة المخدرات التي ضبطت كانت متّجهة إلى تركيا ومن ثم إلى العراق، وقد جرى توضيبها داخل إطار شاحنة.

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الجمارك الدوحة حبوب الكبتاجون ضبط شحنة كبتاجون لبنان

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