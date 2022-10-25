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النائب العام يقرّ اللائحة التنظيمية لمساعدي أعضاء النيابة العامة

النائب العام يقرّ اللائحة التنظيمية لمساعدي أعضاء النيابة العامة

النائب العام يقرّ اللائحة التنظيمية لمساعدي أعضاء النيابة العامة
٠٥:٣٣:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اللائحة التنظيمية للطاقم الإداري مساعدي أعضاء النيابة العامة.

وتأتي اللائحة التي تحَوْكم العمل الإداري في النيابات المختصة وتسهم في إدارة وتنظيم مكاتب أعضاء النيابة العامة، وضبط الأدوار الإدارية لمساعديهم أثناء مباشرة أعمالهم.

واشتملت على تنظيم العلاقة الإجرائية بين عضو النيابة العامة ومساعديه بما يحقق العدالة الناجزة، متضمنة الواجبات والمسؤوليات والإجراءات الواجب اتخاذها من المساعدين، وما يحضر عليهم، وآلية مباشرتهم لأعمالهم المنوطة بهم، وسياسة الخصوصية للإجراءات التي يباشرونها أثناء تأديتهم لمهام عملهم.

يذكر أن النيابة العامة تقوم بحوكمة عملها الإجرائي بأدلة وتعليمات ولوائح منظمة لجميع العمل الجزائي وفق اختصاصها العدلي، لتحقيق الكفاءة والدقة في الإجراءات.

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