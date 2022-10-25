مكاتب الاستقدام ترفع تسعيرة العمالة المنزلية الفلبينية إلى 22 ألف ريال

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تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة تقودها مكاتب الاستقدام بشأن أجر العمالة المنزلية الفلبينية، حيث ترفض تسعيرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تبلغ 17 ألف ريال.

ونقلت صحيفة “اليوم” عن مصادر قولها: إن المكاتب الفلبينية أبدت رفضها بالالتزام بالتسعيرة، قبل بدء استقدام العمالة المنزلية في 7 نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أن تلك المكاتب تطالب بتطبيق التسعيرة السابقة التي كانت تتراوح بين 21 – 22 ألف ريال.

وأضافت المصادر أن المفاوضات بين مكاتب الاستقدام الوطنية ونظيرتها الفلبينية ما زالت قائمة حول التسعيرة المحددة، بعد إصرار كل طرف على موقفه، مشيرة إلى أن المكاتب الفلبينية تبرر رفضها بعدم تغطية التكاليف الحقيقة للاستقدام.

هوامش ربحية مرتفعة

وأشارت المصادر إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية ترفض الرضوخ للضغوط التي تمارسها نظيرتها الفلبينية بالعودة إلى التكاليف السابقة التي كانت سائدة قبل قرار الحكومة الفلبينية بـ”الإيقاف المؤقت”، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تحاول اتخاذ التسعيرة المحددة ذريعة للحصول على هوامش ربحية مرتفعة.

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وأوضحت المصادر- حسب الصحيفة- أن 90 % من مكاتب التعاقدات الفلبينية ترفض الالتزام بالتسعيرة المحددة، فيما طالبت المصادر بضرورة تقديم تنازلات عن التسعيرة السابقة، مبدية تخوّفها من التنسيق بين تلك المكاتب لمحاولة إعادة تكاليف الاستقدام السابقة انطلاقًا من مبرر ارتفاع التكاليف في بلادها.

ولفتت المصادر إلى أن التسريبات المتعلقة بآلية الاستقدام حول وجود تنظيمات جديدة ستتضح بمجرد البدء في تقديم معاملات الاستقدام، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية تراجع البيانات المتعلقة بمكاتب التعاقدات للوقوف على قدرتها على الوفاء بالالتزامات.

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التعاقد مع أعداد غير محدودة من المكاتب في المملكة

وبيَّنت أن مكاتب التعاقدات الفلبينية يُسمح لها بالتعاقد مع أعداد غير محددة من المكاتب في المملكة، بينما يُسمح للمكاتب الوطنية بالتعاقد مع مكتب واحد في بداية العمل، وبمجرد الانتهاء من استقدام 100 عاملة منزلية من المكتب المتعاقد معه، يُسمح له بالتعاقد مع مكاتب أخرى وفقا للنظام المعمول في الفلبين.

7 أيام لإنجاز إجراءات الاستقدام

وأفادت المصادر بأن السلطات الفلبينية تعهدت بتسريع الإجراءات وإلغاء بعضها، من خلال اختصار الزمن لإنجاز معاملات الاستقدام، التي لن تتجاوز 7 أيام خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت 20 يوما، مشيرا إلى أن التعرف على طبيعة تلك التغيرات سيكون مع بدء عمليات الاستقدام.

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وتوقعت المصادر وصول العمالة المنزلية الفلبينية خلال 60 – 90 يوما، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام الصغيرة يُسمح لها باستقدام العمالة الفلبينية وليس مقصورًا على الشركات على غرار استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.