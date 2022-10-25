وزير الصحة: نتابع كافة مستجدات المتحور الفرعي “XBB”

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الصحة، فهد الجلاجل، إن الوزارة تتابع كافة مستجدات الجائحة حول التحور الفرعي “XBB” ورصده في المملكة.

وأشار “الجلاجل” إلى أنه لم تظهر ولله الحمد مؤشرات ضراوة وشدة حتى الآن، مشددًا على أهمية استكمال اللقاحات فهي فعّالة ضد التحورات.

«وقاية» مستمرة في رصد متحورات الفيروس

وكانت هيئة «وقاية» أكدت استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ «كوفيد-19»، موضحة أن المتحورات الفرعية لـ «أوميكرون BA5 وBA2» هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأوضحت الهيئة أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك «كوفيد19» تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصًا ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن هناك ازديادًا في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة.

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