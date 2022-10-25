الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الملاكم الأمريكي أندرو تيت يعتنق الإسلام
جمارك لبنان تضبط 160 ألف حبة كبتاجون كانت في طريقها لدولة خليجية
النائب العام يقرّ اللائحة التنظيمية لمساعدي أعضاء النيابة العامة
مكاتب الاستقدام ترفع تسعيرة العمالة المنزلية الفلبينية إلى 22 ألف ريال
وزير الصحة: نتابع كافة مستجدات المتحور الفرعي “XBB”
وزير الطاقة: نحن السعوديين لا نعطي ظهورنا لأحد عندما نتحدث (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الصحة: نتابع كافة مستجدات المتحور الفرعي “XBB”

وزير الصحة: نتابع كافة مستجدات المتحور الفرعي “XBB”

وزير الصحة: نتابع كافة مستجدات المتحور الفرعي “XBB”
٠٥:٠١:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الصحة، فهد الجلاجل، إن الوزارة تتابع كافة مستجدات الجائحة حول التحور الفرعي “XBB” ورصده في المملكة.

وأشار “الجلاجل” إلى أنه لم تظهر ولله الحمد مؤشرات ضراوة وشدة حتى الآن، مشددًا على أهمية استكمال اللقاحات فهي فعّالة ضد التحورات.

«وقاية» مستمرة في رصد متحورات الفيروس

وكانت هيئة «وقاية» أكدت استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ «كوفيد-19»، موضحة أن المتحورات الفرعية لـ «أوميكرون BA5 وBA2» هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأوضحت الهيئة أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك «كوفيد19» تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصًا ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن هناك ازديادًا في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد «XBB».. نصائح مهمة للوقاية

الكلمات الدلالية:
الصحة كورونا متحور كورونا وزير الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف «الوذيناني»

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف «الوذيناني»

٠٦:٤٩ م، الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧
وفاة شاب وإصابة آخر أثناء محاولتهما إنقاذ عائلة احترقت سيارتهم (صور)

وفاة شاب وإصابة آخر أثناء محاولتهما إنقاذ عائلة احترقت سيارتهم (صور)

٠٩:٤٩ ص، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠١٧
انطلاق برنامج «اقرؤوا» عبر أثير إذاعة القرآن الكريم

انطلاق برنامج «اقرؤوا» عبر أثير إذاعة القرآن الكريم

١٠:٤٨ ص، الأحد، ١٣ ديسمبر ٢٠١٥
بالصور.. جموع المصلين تُشَيِّعُ جثمان الشهيد “الشواطي”

بالصور.. جموع المصلين تُشَيِّعُ جثمان الشهيد “الشواطي”

٠٢:٣٦ م، السبت، ٠٤ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *