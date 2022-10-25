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رئيس وزراء باكستان: ممتنون للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات
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رئيس وزراء باكستان: ممتنون للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات

رئيس وزراء باكستان: ممتنون للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات

رئيس وزراء باكستان: ممتنون للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات
٠٤:٤٢:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن إسلام أباد ممتنة للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات، التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد امتنانه للبلدان التي قدمت دعمها للمتضررين من الفيضانات، مشيرًا إلى أن باكستان تتطلع إلى استمرار هذا الدعم لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.

باكستان تؤكد حاجتها إلى مساعدة فورية

وأوضح أن بلاده بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل ثلاثة وثلاثين مليون شخص تضرروا بالأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1695 قتيلاً

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت ثلاثين مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة الباكستانية بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.

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لـ 6.755 شخصًا.. المملكة تسلّم مساعدات إغاثية لمتضرري فيضانات باكستان

في الوقت نفسه، أعلن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد أنه جرى توزيع 965 سلة غذائية و50 خيمه 2.440 ناموسية، استفاد منها 6.755 شخصًا في منطقة دادو بإقليم السند.

وتأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان.

 

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المساعدات الإغاثية باكستان شهباز شريف فيضانات باكستان مركز الملك سلمان للإغاثة

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