وزير الطاقة: نحن السعوديين لا نعطي ظهورنا لأحد عندما نتحدث (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجّه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، منظمي مؤتمر مبادرة الاستثمار، لأنهم جعلوا الجمهور في ظهر بعض المتحدثين، قائلاً: إن هناك ذوقًا سعوديًا أننا عندما نتحدث لا نعطي ظهورنا لأي أحد.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة: “نعمل مع أوروبا لضمان تلبية احتياجاتها”.

وأضاف أنه من الأدب بالنسبة لنا نحن السعوديين ألا نعطي ظهرنا لأحد عندما نتحدث وإنما نتحدث وجهًا لوجه.

وأشار إلى أنه كان يجب على منظمي المؤتمر أن يضعوا هذا الأمر في اعتبارهم، في إشارة إلى جعل جميع المتحدثين وليس بعضهم فقط، في وجه الجمهور مباشرة.

المملكة قررت أن تكون “ناضجة”

وفي سياق آخر، قال الوزير إن المملكة قررت أن تكون “ناضحة”، فيما يتعلق بالتوترات مع الولايات المتحدة، بخصوص القرارات الأخيرة المتعلقة بالنفط.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة، إن المملكة – البلد الأكثر أمنًا للنفط – ملتزمة بمسؤولياتها.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، منذ قليل، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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