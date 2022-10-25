خطبة الكسوف.. الله يطمس الشمس تخويفًـا لعباده وإنذارًا وزجرًا لهم وإعذارًا

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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة: أيها المؤمنون: «أيها المؤمنون، إن كان الله سبحانه قد أضاء بقدرته الشمس وكشفها، فقد طمس بحكمته نورها وكسفها، تخويفًـا لعباده وإنذارًا، وزجرًا لهم وإعذارًا».

الشمس كُسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

وأضاف خلال خطبة الكسوف من المسجد الحرام، أن الشمس كُسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، في يوم شديد الحر من أيام السنة العاشرة للهجرة، فقام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه حتى دخل المسجد فصلى ركعتين، حتى انجلت الشمس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يُخَوِّفُ الله بهما عباده، وإنهما لا يَنْخَسِفَان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حتى ينكشف ما بكم».

وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضُا: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمن ما أعلم، لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا.

وتشهد مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، كسوفًا جزئيًا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، حيث تمت صلاة الكسوف قبل قليل في المسجد الحرام.

«التعليم» تُحذر الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس

كما وجهت وزارة التعليم تُحذيرًا عاجلًا لجميع الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة وقت الكسوف، مؤكدة أنه حفاظًا على صحة الجميع فإنها تُنبّه جميع الطلاب إلى خطورة النظر إلى الشمس بشكل مباشر في وقت الكسوف اليوم؛ سائلين الله لكم الصحة والعافية.

فيما أعلن التجمع الصحي بالقصيم، أن النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس.

سبب حدوث الكسوف الكلي للشمس

وأوضح أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عند تحرك القمر بين الأرض والشمس، ويتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، حيث يلقى بظلاله على كوكب الأرض.

وحسب الخبراء، فإن هذا الكسوف هو الثاني والأخير سنة 2022، وستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و 7 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.

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