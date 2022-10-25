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وزير الاستثمار: أدركنا خطورة تغير المناخ ورؤية 2030 صُممت لمواجهته (فيديو)
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وزير الاستثمار: أدركنا خطورة تغير المناخ ورؤية 2030 صُممت لمواجهته (فيديو)

وزير الاستثمار: أدركنا خطورة تغير المناخ ورؤية 2030 صُممت لمواجهته (فيديو)

وزير الاستثمار: أدركنا خطورة تغير المناخ ورؤية 2030 صُممت لمواجهته (فيديو)
٠٤:٣٧:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالب وزير الاستثمار، خالد الفالح، بالاستثمار بأكبر قدر ممكن في الطاقة المتجددة، قائلاً: “أدركنا التحديات والفرص قبل تغير المناخ، وكنا مستعدين لهذا التحول، وكان لدينا أنظمة وسياسات وكوادر  بشرية لمواجهته”.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة: ” المملكة وضعت لنفسها أهدافًا طموحة، ولدينا استثمار في الهيدروجين الأخضر والأزرق للاستهلاك المحلي، والسلع ستصبح أفضل”.

وتابع: :التضخم العالي وارتفاع أسعار الفائدة والاشتراكات التي ندفعها، كل هذه الأمور تؤدي لتقليل النمو وتقليل الدخل”.

وواصل: “هناك الكثير من الفرص السانحة سواء على مستوى التقنيات أو الاستثمارات للدول والمراكز لتكون قادرة على التعامل مع هذا النظام العالمي الجديد، ورؤية 2030 تم تصميمها للعالم الذي سنعيشه خلال السنوات المقبلة”.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، منذ قليل، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة

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