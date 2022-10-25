طنين أذنك يخبرك بهذا المرض.. اتجه للطبيب فورًا

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كشفت الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، كبير أطباء مستشفى MEDSI، أن طنين الأذن ليس علامة تشير إلى حدوث جلطة دماغية، ولكنه يشير إلى توتر في الأوعية ويلزم الأمر التوجه الفوري للطبيب.

وأضافت أن طنين الأذن من الأعراض الخطيرة، فهو إضافة إلى أنه يؤثر سلبًا في نوعية الحياة، فإنه مزعج جدًا، كما أن ظهوره يجعل الشخص يفكر في حالة الأوعية الدموية في الدماغ، وفق موقع “روسيا اليوم”.

ونصحت الطبيبة، بضرورة مراجعة الطبيب الأخصائي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للشرايين الرئيسة في الرأس، وفحص سرعة تدفق الدم، لاستبعاد أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وقالت: “ربما يوصي الأطباء بتصوير شرايين الأوعية الدماغية واستبعاد تمدد الأوعية الدموية أو التشوهات، أي التغيرات في الأوعية الدموية، التي تعد بالفعل عاملاً خطيرًا وكبيرًا للإصابة بجلطة دماغية”.

علاج دائم لمشكلة طنين الأذن

وكشفت دراسة نشرت في مجلة الأبحاث العصبية “جاما”، عن عدم وجود علاج دائم وحالي لمشكلة طنين الأذن التي يعانيها ملايين الناس.

وقالت الدراسة إن البيانات تؤكد أن عدد المصابين حول العالم، يصل إلى 750 مليون شخص، يعانون من شكل من أشكال طنين الأذن المختلف، بشكل مزمن.

وتناولت الدراسة شرائح مختلفة من المصابين، بأنواع متفاوتة منه، ووجدت أن المشكلة التي قد تظهر فجأة، يمكن أن تؤدي في مراحل متقدمة إلى ضعف السمع وفقدان الذاكرة والنسيان.

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