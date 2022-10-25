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وزير الطاقة: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج
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وزير الطاقة: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج

وزير الطاقة: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج

وزير الطاقة: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج
٠٤:٠٢:٤١ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة البلد الأكثر أمنًا للنفط وملتزمة بمسؤولياتها

‏وأضاف خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة: “نعمل مع أوروبا لضمان تلبية احتياجاتها”.

وأوضح أن “المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج”.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، منذ قليل، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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الكلمات الدلالية:
المملكة مؤتمر الاستثمار مؤتمر الرياض وزير الطاقة

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