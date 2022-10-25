روحوا عن القلوب بهذه التلاوة الجميلة لهذا الطفل الرائع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل صغير يقرأ القرآن الكريم بطريقة متميزة وبصوت عذب شجي.

وقرأ الطفل من سورة فاطر بصوت جميل “وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”.

ولاقت التلاوة تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالطفل.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. طفل يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي يأسر القلوب