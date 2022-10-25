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«سوناك»: هناك بعض الأخطاء ارتُكبت من قبل الحكومات السابقة
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«سوناك»: هناك بعض الأخطاء ارتُكبت من قبل الحكومات السابقة

«سوناك»: هناك بعض الأخطاء ارتُكبت من قبل الحكومات السابقة

«سوناك»: هناك بعض الأخطاء ارتُكبت من قبل الحكومات السابقة
٠٣:١٥:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد، ريشي سوناك: إن هناك بعض الأخطاء ارتكبت من قبل الحكومات السابقة ولكننا سنعمل على تصحيحها.

وأوضح في تصريحات له اليوم بعد تولى منصبه رسميًا، لن نترك الأجيال القادمة تعاني ديونًا وسنعمل على مواجهة التحديات، الاستقرار الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة

وتعهد سوناك بإعادة توحيد البلاد، وأنه سيعمل بشكل مستمر للوفاء بتعهداته، مؤكدًا أن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة سنعمل على حلها.

وأوضح – أنه قبل تكليفه من الملك تشارلز الثالث بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا – أن حكومته ستتصرف بنزاهة، وحذّر من الخيارات الصعبة، مؤكدًا أنه سيتخذ قرارات توحد البلاد كما سيقوم بإصلاحات اقتصادية.

الملك تشارلز يكلف ريشي سوناك بتشكيل الحكومة

وقبل قليل، كلف الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ريشي سوناك بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميًا عن انتخاب ريشي سوناك زعيمًا للحزب، وبالتالي رئيسًا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق.

وبذلك أصبح وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، رئيسًا للوزراء في بريطانيا وزعيمًا جديدًا لحزب المحافظين وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

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الكلمات الدلالية:
الملك تشارلز بريطانيا تشكيل الحكومة ريشي سوناك ليز تراس

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