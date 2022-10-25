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عاجل.. وزير الاقتصاد: المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي للعام الجاري

عاجل.. وزير الاقتصاد: المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي للعام الجاري

عاجل.. وزير الاقتصاد: المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي للعام الجاري
٠٢:٤٤:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، إن المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي للعام الجاري.

وأضاف خلال كلمته اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض أن المملكة تقدم منطقة آمنة للاستثمار على المدى الطويل.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، منذ قليل، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم

كما سيتم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة عدد من الموضوعات من قبل مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل التي ستحاول إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم، كما سيتم الحديث عن التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، فيما ستعقد القمة الأولى في المؤتمر في اليوم الأول تحت شعار “صراع الأجيال”.

الكلمات الدلالية:
الاستثمار الاقتصاد مؤتمر الرياض وزير الاقتصاد

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