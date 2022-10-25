الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه مهم من الداخلية بخصوص المواقع والحسابات المزيفة
الآن.. شاهد كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة
عاجل.. وزير الاقتصاد: المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي للعام الجاري
رئيس السنغال: نبحث عن شراكات قوية لخلق مجتمع أفضل لإفريقيا
الآن.. شاهد تساقط أمطار على القريات بالجوف وعدد من المناطق
بث مباشر.. صلاة الكسوف من المسجد الحرام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من الداخلية بخصوص المواقع والحسابات المزيفة

تنبيه مهم من الداخلية بخصوص المواقع والحسابات المزيفة

تنبيه مهم من الداخلية بخصوص المواقع والحسابات المزيفة
٠٢:٥٧:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا مهمًا بخصوص المواقع والحسابات المزيفة.

وقالت في حسابها على تويتر: “احذر من الحسابات والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة غير صحيحة”.

4 طرق للإبلاغ عن المواقع والحسابات المزيفة

وأوضحت أن هناك 4 طرق للإبلاغ عن المواقع والحسابات المزيفة وهي:

1-أقرب مقر شرطي.

2-  تطبيق كلنا أمن.

3-الاتصال على 911 في مناطق مكة والرياض ولشرقية.

4-الاتصال على 999 في جميع مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة من رسائل احتيالية تحوي بصمات المحتالين.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن تلك الرسائل تبدو لأول وهلة طبيعية لكن بصمات المحتال تختفي بين حروفها”.

وقدمت اللجنة مثالين عن النماذج المزيفة التي لن يرسلها البنك لأي عميل، والتي يستخدمها المحتالون للنصب على عملاء البنوك وهما:

– حدث بياناتك الشخصية حتى لا يتم غلق حسابك.

– يُرجى إتمام عملية التحقيق من تفعيل الحساب عبر إرسال صورة بطاقتك البنكية مع كلمة المرور.

اقرأ أيضًا:

البنوك تحذر من «الرسائل المزيفة»: بصمات المحتال تختفي بين حروفها

الكلمات الدلالية:
الحسابات المزيفة الداخلية المواقع المزيفة وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
حائل.. إغلاق مصنع يغش الأثاث بمخلفات «الإسفنج» تديره عمالة مخالفة (صور)

حائل.. إغلاق مصنع يغش الأثاث بمخلفات «الإسفنج» تديره عمالة مخالفة (صور)

٠١:٢٧ ص، الخميس، ٠١ يونيو ٢٠١٧
توقعات الطقس: سماء صحو على معظم مناطق المملكة

توقعات الطقس: سماء صحو على معظم مناطق المملكة

٠٧:١٥ ص، الخميس، ٢٢ يناير ٢٠١٥
خبير طقس يكشف عن أخطر أنواع الغبار على الجهاز التنفسي

خبير طقس يكشف عن أخطر أنواع الغبار على الجهاز التنفسي

٠٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠٢٢
موظفو ومراجعو مكتب العمل بالطائف يشتكون من روائح كريهة مزمنة

موظفو ومراجعو مكتب العمل بالطائف يشتكون من روائح كريهة مزمنة

١١:٣٣ ص، الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *