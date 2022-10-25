تنبيه مهم من الداخلية بخصوص المواقع والحسابات المزيفة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا مهمًا بخصوص المواقع والحسابات المزيفة.

وقالت في حسابها على تويتر: “احذر من الحسابات والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة غير صحيحة”.

4 طرق للإبلاغ عن المواقع والحسابات المزيفة

وأوضحت أن هناك 4 طرق للإبلاغ عن المواقع والحسابات المزيفة وهي:

1-أقرب مقر شرطي.

2- تطبيق كلنا أمن.

3-الاتصال على 911 في مناطق مكة والرياض ولشرقية.

4-الاتصال على 999 في جميع مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة من رسائل احتيالية تحوي بصمات المحتالين.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن تلك الرسائل تبدو لأول وهلة طبيعية لكن بصمات المحتال تختفي بين حروفها”.

وقدمت اللجنة مثالين عن النماذج المزيفة التي لن يرسلها البنك لأي عميل، والتي يستخدمها المحتالون للنصب على عملاء البنوك وهما:

– حدث بياناتك الشخصية حتى لا يتم غلق حسابك.

– يُرجى إتمام عملية التحقيق من تفعيل الحساب عبر إرسال صورة بطاقتك البنكية مع كلمة المرور.

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