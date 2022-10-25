بث مباشر.. صلاة الكسوف من المسجد النبوي

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تشهد مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، كسوفًا جزئيًا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، حيث تُصلى الآن صلاة الكسوف من المسجد النبوي.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت أن كامل مناطق المملكة، تشهد كسوفُا جزئيُا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وذلك اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 من أكتوبر، مشيرة على أن المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية تشهدان الكسوف بنسبة أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى وذلك بين 01:30 بعد الظهر و 03:50 عصرًا.

صفة صلاة الكسوف وحكمها

وقال العلامة ابن باز -رحمه الله- إن النبي ﷺ بيّن بفعله عليه الصلاة والسلام، حكم صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، فإن السنة أن يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان.

«التعليم» تُحذر الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس

كما وجهت وزارة التعليم تُحذيرًا عاجلًا لجميع الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة وقت الكسوف، مؤكدة أنه حفاظًا على صحة الجميع فإنها تُنبّه جميع الطلاب إلى خطورة النظر إلى الشمس بشكل مباشر في وقت الكسوف اليوم؛ سائلين الله لكم الصحة والعافية.

فيما أعلن التجمع الصحي بالقصيم، أن النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس.

سبب حدوث الكسوف الكلي للشمس

وأوضح أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عند تحرك القمر بين الأرض والشمس، ويتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، حيث يلقى بظلاله على كوكب الأرض.

ويعتبر الكسوف المنتظر هو الثاني والأخير سنة 2022، وستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و 7 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.

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