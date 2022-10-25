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الآن.. شاهد تساقط أمطار على القريات بالجوف وعدد من المناطق

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الآن.. شاهد تساقط أمطار على القريات بالجوف وعدد من المناطق

الآن.. شاهد تساقط أمطار على القريات بالجوف وعدد من المناطق

الآن.. شاهد تساقط أمطار على القريات بالجوف وعدد من المناطق
٠٢:٢١:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت كميات من الأمطار على مدينة أثرة بالقريات في منطقة الجوف، وسط حالة من الترقب الشعبي للكسوف الجزئي للشمس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على القريات والجوف.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ 8 مساءً.

أمطار رعدية على منطقة الباحة

كما نبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات العقيق, والقرى, والمندق، وبلجرشي، وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على جازان

وأصدر المركز تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن التوقع بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، الفتًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار رعدية على محافظات أضم والعرضيات وميسان

ونبه المركز من نشاط في الرياح السطحية، مصحوبة بأمطار رعدية على كامل محافظات أضم، والعرضيات، وميسان، ومركز بني زيد بمحافظة الليث، وأن الحالة تبدأ من الساعة 12 مساءً، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساء اليوم.

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمّن أتربة مثارة وأمطاراً رعدية ، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء ومركز المعظم، مشيرًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 3 ظهرًا.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الجوف القريات جازان حالة الطقس عسير

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