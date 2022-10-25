احتجاجات إيران.. اشتباكات بين طلاب جامعات طهران وقوات «الباسيج»

تواصل – فريق التحرير:

مع توسع واستمرار احتجاجات إيران لأكثر من شهر، شهدت جامعة بهشتي بطهران اشتباكات بين الطلاب وعدد من أفراد «الباسيج».

وهتف طلاب الجامعات أثناء كلمة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الذي حضر لتهدئة الأوضاع هناك: «أيها الباسيجي المرتزق قل ما بدا لك فإنها النهاية».

الجامعات تهتف: «يجب على الملالي أن يرحلوا»

وتجمع طلاب جامعة خواجة نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا في طهران في الحرم الجامعي، مرددين هتافات ضد قوات «الباسيج» بهتافات مثل: «كل هذه السنوات من الجرائم.. الموت لولاية الفقيه» و«يجب على الملالي أن يرحلوا».

كما قام عدد كبير من طلاب جامعة شريف في طهران بكسر أبواب المطعم الجامعي المغلق، كي يكون مختلطا يحضره الشباب والفتيات، حيث كان النظام يحتم على الجامعات أن تفصل بين الطلاب والطالبات في المطعم الجامعي.

الاحتجاجات أضرت بسوق المكسرات

وحسب وكالة «إرنا»، فقد كشف رئيس نقابة بائعي المكسرات والفواكه المجففة في إيران، أن الاحتجاجات أضرت بسوق المكسرات والفواكه المجففة، وأن انقطاع الإنترنت سيؤدي إلى خسارة أسواق التصدير.

الذكرى الأربعين لوفاة مهسا أميني

وبمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة مهسا أميني، دعت مجموعة «شباب أحياء طهران» المواطنين الإيرانيين للنزول إلى الشوارع يوم غد الأربعاء الساعة 11:00 صباحًا وفي الأيام التالية الساعة 3:00 في أحياء العاصمة طهران وجميع أنحاء إيران لمواصلة التظاهرات ضد النظام القمعي.

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