80% من ثروته.. مؤسس «سناب» يخسر 12 مليار دولار في عام

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انخفضت ثروة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “سناب”، إيفان شبيجل، من 13.9 مليار دولار في الحادي والعشرين من أكتوبر 2021 إلى نحو 2.3 مليار دولار في اليوم نفسه من العام الجاري.

أبطأ نمو ربع سنوي

وتلك الخسارة التي تبلغ نحو 83 بالمئة من ثروة شبيجل، جاءت بعد إعلان الشركة عن أبطأ نمو ربع سنوي لها على الإطلاق، مما كبد أسهم الشركة خسائر حادة جراء القلق حيال توقعات مستقبل أعمال شركة التواصل الاجتماعي، وفق “سكاي نيوز”.

وفي السياق ذاته، تراجعت ثروة المؤسس المشارك الآخر “بوبي ميرفي”، البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم التكنولوجيا في الشركة بنسبة 81 بالمئة في العام الجاري لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وبحسب مؤشر “بلومبرج”، تكبدت الشركة خسائر في الربع الثالث بقيمة 360 مليون دولار، وأرجعت سناب السبب في الخسائر بشكل جزئي إلى رسوم إعادة الهيكلة والتي بلغت 155 مليون دولار.

وبعد الاعلان عن النتائج خسرت الشركة نحو ربع قيمتها السوقية مع انخفاض سعر سهم سناب بنسبة تتجاوز 28 بالمئة، ليصبح سعر السهم أقل من 8 دولارات، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2019.

وكانت “سناب شات” قد أعلنت في أواخر أغسطس الماضي عن خطة ضخمة لإعادة الهيكلة تتضمن الاستغناء عن نحو 20 بالمئة من موظفي الشركة.

وكانت سناب استفادت بقوة من وباء كورونا، فقد بلغ سعر سهمها ذروته في سبتمبر 2021 عند 83 دولارًا. لتمحو هذا الارتفاع بأكمله ليصل التراجع منذ عام حتى تاريخه إلى 84 بالمئة.

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