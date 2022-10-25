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رئيس السنغال: نبحث عن شراكات قوية لخلق مجتمع أفضل لإفريقيا

رئيس السنغال: نبحث عن شراكات قوية لخلق مجتمع أفضل لإفريقيا

رئيس السنغال: نبحث عن شراكات قوية لخلق مجتمع أفضل لإفريقيا
٠٢:٣٤:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس السنغال، ماكي سال، إن بلاده تبحث عن شراكات قوية لخلق مجتمع أفضل لأفريقيا.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة: “إفريقيا لم تستغل كما ينبغي ويمكن أن تكون بصورة أفضل”.

وتابع: “لدينا مجالات يمكن الاستثمار بها نسعى للاستفادة منها”.

‏وكان قد انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، منذ قليل، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم

كما سيتم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة عدد من الموضوعات من قبل مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل التي ستحاول إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم، كما سيتم الحديث عن التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، فيما ستعقد القمة الأولى في المؤتمر في اليوم الأول تحت شعار “صراع الأجيال”.

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انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة

الكلمات الدلالية:
الاستثمار السنغال رئيس السنغال مؤتمر الرياض للاستثمار

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