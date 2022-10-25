وزير الاستثمار: سنتجاوز الخلافات الأخيرة مع أمريكا وعلاقتنا قوية منذ زمن طويل

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قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن التغيرات الأمنية والسياسية مؤخرا تكلف الدول العديد من الأموال لمواجهتها، مضيفا: “نتطلع من الدول أن تكون قادرة على التعامل مع النظام العالمي الجديد”.

وأضاف الفالح خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة أن التحديات العالمية متسارعة ومدعاة للقلق، متابعا: “الطاقة سوف تكون مكلفة وضريبة ستدفعها الإنسانية”

وتابع: لدينا مصالح ورؤى مشتركة بين اليونان والمملكة وسنتجاوز الخلاف الأخير مع الولايات المتحدة فالبلدين لديهما علاقات قوية منذ زمن طويل.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

ومن المقرر أن يتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم

كما سيتم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة عدد من الموضوعات من قبل مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل التي ستحاول إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم، كما سيتم الحديث عن التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، فيما ستعقد القمة الأولى في المؤتمر في اليوم الأول تحت شعار “صراع الأجيال”.

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