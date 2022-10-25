الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تراس إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها للملك تشارلز
احتجاجات إيران.. اشتباكات بين طلاب جامعات طهران وقوات «الباسيج»
وزير الاستثمار: سنتجاوز الخلافات الأخيرة مع أمريكا وعلاقتنا قوية منذ زمن طويل
للأمهات.. 3 نصائح لوقاية الطفل من الإصابة بالكوليرا
«الالتزام البيئي»: العمل متواصل لمكافحة التلوث البحري في الشرقية
بالصور.. جمعية التنمية الأهلية بالشميسي تختتم فعاليات حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تراس إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها للملك تشارلز

تراس إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها للملك تشارلز

تراس إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها للملك تشارلز
٠١:٣٢:١٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

غادرت رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس، مقر الحكومة في 10 داونينج ستريت، متوجهة إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها إلى الملك تشارلز الثالث.

ومن المقرر أن يعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا الثلاثاء ريشي سوناك في منصب رئيس الوزراء، ليصبح بذلك أول زعيم للبلاد غير أبيض.

ويتولى سوناك مهمة القيادة في دولة تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، وفي سياق انقسامات عميقة يشهدها حزب المحافظين بعد 12 عامًا على وجوده في السلطة.

ريشي سوناك

وعقب فوزه بزعامة حزب المحافظين، وعد سوناك بـ “الاستقرار والوحدة”، وقال إن “جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى”.

وسيصبح سوناك بذلك ثالث رئيس للحكومة البريطانية خلال شهرين في بلد يعاني من عدم استقرار غير مسبوق وأزمة اجتماعية عميقة.

وعينت رئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس من قبل الملكة إليزابيث الثانية في السادس من سبتمبر في قصر بلمورال الإسكتلندي، ثم توفيت الملكة بعد ذلك بيومين.

اقرأ أيضًا:

أبرز 5 مرشحين لخلافة ليز تراس في رئاسة الحكومة البريطانية

الكلمات الدلالية:
الحكومة البريطانية بريطانيا رئاسة الحكومة البريطانية ريشي سنواك ليزا تراس

مواد ذات صلة

المزيد
تعليق الدراسة بجامعة شقراء.. غداً

تعليق الدراسة بجامعة شقراء.. غداً

٠٧:٢٧ م، الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤
مركز الملك سلمان للإغاثة: عودة 8 آلاف من العالقين اليمنيين لبلادهم

مركز الملك سلمان للإغاثة: عودة 8 آلاف من العالقين اليمنيين لبلادهم

٠١:٠٧ م، السبت، ٠٦ يونيو ٢٠١٥
رئيس هيئة الهلال الأحمر يُوَجِّه بتوظيف 493 مسعفاً بشكل عاجل

رئيس هيئة الهلال الأحمر يُوَجِّه بتوظيف 493 مسعفاً بشكل عاجل

٠٦:٤١ م، السبت، ٢٨ فبراير ٢٠١٥
الأرصاد تُحذِّر: تدني الرؤية على طرق “المدينة” حتى 9 صباحاً

الأرصاد تُحذِّر: تدني الرؤية على طرق “المدينة” حتى 9 صباحاً

١١:٤٠ م، الخميس، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *