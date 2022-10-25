تراس إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها للملك تشارلز

تواصل – وكالات:

غادرت رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس، مقر الحكومة في 10 داونينج ستريت، متوجهة إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها إلى الملك تشارلز الثالث.

ومن المقرر أن يعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا الثلاثاء ريشي سوناك في منصب رئيس الوزراء، ليصبح بذلك أول زعيم للبلاد غير أبيض.

ويتولى سوناك مهمة القيادة في دولة تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، وفي سياق انقسامات عميقة يشهدها حزب المحافظين بعد 12 عامًا على وجوده في السلطة.

ريشي سوناك

وعقب فوزه بزعامة حزب المحافظين، وعد سوناك بـ “الاستقرار والوحدة”، وقال إن “جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى”.

وسيصبح سوناك بذلك ثالث رئيس للحكومة البريطانية خلال شهرين في بلد يعاني من عدم استقرار غير مسبوق وأزمة اجتماعية عميقة.

وعينت رئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس من قبل الملكة إليزابيث الثانية في السادس من سبتمبر في قصر بلمورال الإسكتلندي، ثم توفيت الملكة بعد ذلك بيومين.

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