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«الالتزام البيئي»: العمل متواصل لمكافحة التلوث البحري في الشرقية
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«الالتزام البيئي»: العمل متواصل لمكافحة التلوث البحري في الشرقية

«الالتزام البيئي»: العمل متواصل لمكافحة التلوث البحري في الشرقية

«الالتزام البيئي»: العمل متواصل لمكافحة التلوث البحري في الشرقية
١٢:٥٧:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن العمل متواصل للمهام المرتبطة باللجنة المحلية لمكافحة التلوث البحري في المنطقة الشرقية.

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رفع جاهزية المملكة للسيطرة على التلوث الزيتي

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن العمل جاري بحضور قائد الحدث أحمد الخالدي وبمشاركة فاعلة من كافة الأعضاء من الجهات الحكومية والخاصة الشريكة في التمرين التعبوي، للإسهام في دعم رفع جاهزية المملكة للسيطرة على التلوث الزيتي وملوّثات البيئة البحرية.

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تطبيق فرضية التمرين التعبوي «استجابة10»

وأكد أنه يعتز بالشراكة الثمينة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية برفع جاهزية المملكة، وينعكس ذلك على غرفة العمليات التي تحتضن قادة مختلف الجهات ومختصي البيئة، وذلك ضمن جهود الجميع لتطبيق فرضية التمرين التعبوي «استجابة10».

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رفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية التدريب والاستعداد للتعامل مع الكوارث البيئية باحتراف وضمان الجاهزية العالية ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية بشكل دائم لضمان الاستعداد الجيد والتعامل السريع والايجابي مع أي حوادث طارئة.

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الكلمات الدلالية:
الالتزام البيئي التلوث البحري الشرقية المركز الوطني للرقابة

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