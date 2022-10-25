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للأمهات.. 3 نصائح لوقاية الطفل من الإصابة بالكوليرا
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للأمهات.. 3 نصائح لوقاية الطفل من الإصابة بالكوليرا

للأمهات.. 3 نصائح لوقاية الطفل من الإصابة بالكوليرا

للأمهات.. 3 نصائح لوقاية الطفل من الإصابة بالكوليرا
١٢:٥٩:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى خبراء، الأمهات باتباع 3 تدابير هامة لوقاية الأطفال من مرض الكوليرا الذي بدأ يضرب من جديد وعاد للتفشي في عدة مناطق ودول بالعالم من بينها سوريا ولبنان.

3 نصائح لوقاية الطفل من الإصابة بالكوليرا

ووفق الخبراء، فإنه يمكن وقاية الأطفال من الإصابة بمرض الكوليرا من خلال:

1 – غسل اليدين بشكل مستمر بالصابون والماء، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض، وفي حالة عدم توافر الصابون يمكن الاستعانة بالكحول.

2 – تناول المياه الآمنة فقط، والتي تتأكد من مصدرها.

3 – الابتعاد قدر الإمكان عن الطعام الجاهز، والحرص على تناول الطعام المطبوخ.

وفي الوقت نفسه، قال الخبراء، بحسب “العربية نت”، إن أعراض الإصابة بالكوليرا هي، الإصابة بإسهال مائي حاد.

ووفق الخبراء، يستغرق الكوليرا فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو مياها ملوثة.

ولا تظهر أعراض الإصابة بمرض الكوليرا على معظم المصابين بها، رغم وجود البكتريا في برازهم لمدة تتراوح بين يوم واحد و10 أيام عقب الإصابة بعدواها، وبهذا تُطلق عائدة إلى البيئة ويمكن أن تصيب بعدواها أشخاصًا آخرين.

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