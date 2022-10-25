بالصور.. جمعية التنمية الأهلية بالشميسي تختتم فعاليات حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم

تواصل – فريق التحرير:

برعاية «تواصل»، اختتمت جمعية التنمية الأهلية بالشميسي مساء أمس الاثنين حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم وذلك بممشى حديقة السويدي، وذلك بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم في الرياض.

الحملة تأتي ضمن مسار مشروع صحتي

وأوضحت أن هذه الحملة، تأتي ضمن مسار مشروع «صحتي» الذي يستهدف تعزيز مبادئ الصحة العامة لأهالي الأحياء.

أهم أركان الحملة وفعاليتها

وأكد المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأهلية بالشميسي اسلطان بن محمد العريفي، أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز الجهود الصحية الحكومية وشراكتها مع منظمات القطاع الغير ربحي بتحقيق التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، مبينًا أن اشتملت الفعاليات المصاحبة للحملة اشتملت على عدة أركان، كان أبرزها:

1 – ركن الخط والتلوين.

2 – ركن اللوحة التعبيرية.

3 – شخصيات كرتونية.

الحملة كانت برعاية صحيفة تواصل

وأشار إلى أن حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم، تأتي بمشاركة من انطلاقًا مبادرة «فينا خير»، وشركة دار الأركان، وبرعاية إعلامية من صحيفة تواصل الالكترونية.