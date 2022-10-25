الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
80% من ثروته.. مؤسس «سناب» يخسر 12 مليار دولار في عام
تراس إلى قصر باكينجهام لتقديم استقالتها للملك تشارلز
احتجاجات إيران.. اشتباكات بين طلاب جامعات طهران وقوات «الباسيج»
وزير الاستثمار: سنتجاوز الخلافات الأخيرة مع أمريكا وعلاقتنا قوية منذ زمن طويل
للأمهات.. 3 نصائح لوقاية الطفل من الإصابة بالكوليرا
«الالتزام البيئي»: العمل متواصل لمكافحة التلوث البحري في الشرقية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالصور.. جمعية التنمية الأهلية بالشميسي تختتم فعاليات حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم

بالصور.. جمعية التنمية الأهلية بالشميسي تختتم فعاليات حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم

بالصور.. جمعية التنمية الأهلية بالشميسي تختتم فعاليات حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم
١٢:٤٧:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

برعاية «تواصل»، اختتمت جمعية التنمية الأهلية بالشميسي مساء أمس الاثنين حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم وذلك بممشى حديقة السويدي، وذلك بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم في الرياض.

الحملة تأتي ضمن مسار مشروع صحتي

وأوضحت أن هذه الحملة، تأتي ضمن مسار مشروع «صحتي» الذي يستهدف تعزيز مبادئ الصحة العامة لأهالي الأحياء.

أهم أركان الحملة وفعاليتها

وأكد المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأهلية بالشميسي اسلطان بن محمد العريفي، أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز الجهود الصحية الحكومية وشراكتها مع منظمات القطاع الغير ربحي بتحقيق التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، مبينًا أن اشتملت الفعاليات المصاحبة للحملة اشتملت على عدة أركان، كان أبرزها:

1 – ركن الخط والتلوين.

2 – ركن اللوحة التعبيرية.

3 – شخصيات كرتونية.

الحملة كانت برعاية صحيفة تواصل

وأشار إلى أن حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم،  تأتي بمشاركة من انطلاقًا مبادرة «فينا خير»، وشركة دار الأركان، وبرعاية إعلامية من صحيفة تواصل الالكترونية.

الكلمات الدلالية:
التبرع بالدم الرياض الشميسي جمعية التنمية الأهلية حملة ومن أحياها

مواد ذات صلة

المزيد
الجوازات: حملة أمنية لضبط المخالفين.. ولا توجد مهلة جديدة

الجوازات: حملة أمنية لضبط المخالفين.. ولا توجد مهلة جديدة

٠٧:٣٣ ص، الأحد، ٠١ مارس ٢٠١٥
لتعويض خسائر قواته.. نظام الأسد يعتقل طلاب الجامعة لتجنيدهم قسرياً

لتعويض خسائر قواته.. نظام الأسد يعتقل طلاب الجامعة لتجنيدهم قسرياً

١١:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥
طيران الأسد وروسيا يقصفان أكبر مشافي حلب بـ«البراميل المتفجرة»

طيران الأسد وروسيا يقصفان أكبر مشافي حلب بـ«البراميل المتفجرة»

٠٣:٤٤ م، السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠١٦
أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين

أكاديمية المياه تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب المهندسين

٠٢:٤٩ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *