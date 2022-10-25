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عاجل.. عودة تطبيق واتساب للعمل بعد إصلاح العطل الفني
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عاجل.. عودة تطبيق واتساب للعمل بعد إصلاح العطل الفني

عاجل.. عودة تطبيق واتساب للعمل بعد إصلاح العطل الفني

عاجل.. عودة تطبيق واتساب للعمل بعد إصلاح العطل الفني
١٢:١٤:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عاد تطبيق “واتساب” للعمل مرة أخرى بعد ساعتين تقريبًا من توقف الخدمة على إثر عطل فني مفاجئ.

وكانت مجموعة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب”، أكدت أن عطلًا طرأ على «واتساب» وأنها تعمل على إعادة الخدمة «بأسرع ما يمكن»

وقال متحدث باسم شركة «ميتا»، وفقًا لـ«رويترز»: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة حاليًا في إرسال الرسائل ونعمل على استعادة (واتساب) في أسرع وقت ممكن».

مستخدموا التطبيق عانوا من انقطاع مفاجئ للخدمة

وكشفت تقارير إعلامية أن مستخدمي تطبيق “واتساب” عانوا من عدم القدرة على إرسال واستقبال الرسائل حتى اللحظة.

وبحسب المستخدمين، فإن خدمات “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا” تعاني من اضطراب جزئي.

وليست المرة الأولى التي يعاني فيها “واتساب” من خلل يسبب توقفه المفاجئ إذ توقف عن العمل مرات عديدة في السابق بسبب أعطال تقنية مفاجئة.

ويعمل تطبيق “واتساب” حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق واتس اب شركة ميتا عودة تطبيق واتس آب واتساب

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