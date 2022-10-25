«الصحة» تسجل 276 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة شفاء

توصل – فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 224 حالة، وحالتي وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 820,920 حالة.

224 حالة تعافٍ جديدة

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 224 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 807,143 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 2 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9,397 حالة وفاة.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 245 حالة، وحالتي وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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