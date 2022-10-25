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ظهر اليوم.. جامعة الملك عبد العزيز ترصد ظاهرة كسوف الشمس

ظهر اليوم.. جامعة الملك عبد العزيز ترصد ظاهرة كسوف الشمس

ظهر اليوم.. جامعة الملك عبد العزيز ترصد ظاهرة كسوف الشمس
١٢:١٧:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز أنها سترصد ظهر اليوم، ظاهرة كسوف الشمس الجزئي، من خلال فريق بكلية العلوم قسم الفلك والفضاء.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن عملية الرصد ستكون من محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية. ويشارك في الرصد مجموعة من طلاب الكلية تحت إشراف فلكيين متخصصين.

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المدن التي يبدأ فيها الكسوف والمناطق التي ينتهي منها

وبين خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، أنه على مستوى العالم يبدأ الكسوف الجزئي للشمس عند الساعة 11:58م في جزيرة آيسلندا، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي حتى ينتهي شرقي بحر العرب عند الساعة 04:02م .

الكسوف يبدأ في المملكة من القريات وطريف

وأضاف أن الكسوف الجزئي للشمس يبدأ أول ما يبدأ في المملكة في القريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وآخر موضع يصله الكسوف هو الوديعة عند الساعة 01:55م.

أكبر كسوف في الخفجي، وأقله في صامطة

وأوضح أن أعظم ما تكون نسبة الكسوف الجزئي في سماء المملكة في محافظة الخفجي بنسبة 41.5%، وأقل نسبة في صامطة في جازان بنسبة 16%، مشيرًا إلى وقت الكسوف على مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته.

«التعليم» تُحذر الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس

كما وجهت  وزارة التعليم تُحذيرًا عاجلًا لجميع الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة وقت الكسوف.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه حفاظًا على صحة الجميع فإنها تُنبّه جميع الطلاب إلى خطورة النظر إلى الشمس بشكل مباشر في وقت الكسوف اليوم؛ سائلين الله لكم الصحة والعافية.

المملكة ستشهد كسوفًا للشمس في ظهر اليوم

وأوضحت أن المملكة سيتشهد كسوفًا للشمس في ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 29/ 3/1444هـ، سائلة الله تعالى أن يحفظ الطلاب وجميع سكان المملكة.

فيما أعلن التجمع الصحي بالقصيم، أن النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس.

سبب حدوث الكسوف الكلي للشمس

وأوضح أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عند تحرك القمر بين الأرض والشمس، ويتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، حيث يلقى بظلاله على كوكب الأرض.

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الكلمات الدلالية:
الكسوف جامعة الملك عبد العزيز رفحاء علماء الفلك كسوف الشمس

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