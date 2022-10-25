دراسة: هذه خطورة الذكاء الاصطناعي على الأطفال

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كشفت دراسة نُشرت بمجلة “أمراض في الطفولة”، أن هناك 3 آثار سلبية للأجهزة الذكية للتحكم الصوتي على الأطفال، وهي الاستجابات غير المناسبة، وإعاقة التنمية الاجتماعية، وإعاقة التعلم.

واستشهدت الدراسة، ببعض التصرفات غير الطبيعية للأطفال، كمحاولة ولد يبلغ من العمر 10 سنوات لمس الأشياء الحية بعملة معدنية لتستجيب، فضلاً عن الردود غير المناسبة وغير اللائقة.

الأجهزة الذكية للتحكم الصوتي

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأجهزة لا يمكنها تعليم الأطفال كيفية التصرف بأدب، لأن الأجهزة تستجيب دون أن يضطر الطفل إلى قول “من فضلك” أو “شكرًا لك”، كما أنه لا داعي أن يفكر الطفل في نبرة صوته.

من جانبها، حذرت طبيبة متخصصة، من استخدام الأجهزة الذكية للتحكم الصوتي عند الأطفال مثل Alexa و Siri و Google Home بشكل كبير.

وقالت الطبيبة الأكاديمية بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، أنمول أرورا، إن هذه الأجهزة، يمكن أن يؤثر سلبًا في النمو الاجتماعي والعاطفي للطفل من خلال إعاقة التفكير النقدي لديه، والقدرة على التعاطف والرحمة ومهارات التعلم.

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