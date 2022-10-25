أول تعليق لشركة «ميتا» على توقف «واتساب» عن العمل

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قالت مجموعة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب”، إن عطلًا طرأ على «واتساب» وأنها تعمل على إعادة الخدمة «بأسرع ما يمكن»

وقال متحدث باسم شركة «ميتا»، وفقاً لـ«رويترز»: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة حالياً في إرسال الرسائل ونعمل على استعادة (واتساب) في أسرع وقت ممكن».

وكشفت تقارير إعلامية أن مستخدمي تطبيق “واتساب” لازالوا غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل حتى اللحظة.

وبحسب المستخدمين، فإن خدمات “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا” تعاني من اضطراب جزئي.

وليست المرة الأولى التي يعاني فيها “واتساب” من خلل يسبب توقفه المفاجئ إذ توقف عن العمل مرات عديدة في السابق بسبب أعطال تقنية مفاجئة.

ويعمل تطبيق “واتساب” حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

5 تغيرات جديدة قادمة للتطبيق

وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صان” The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق “واتساب”، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. تشمل:

1- ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية).

2- القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على “واتساب” (تجريبي)

3- إتاحة إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي).

4- وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير).

5- القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير).

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