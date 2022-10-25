بالصور.. تعرّف على وقت الكسوف في مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته
تواصل – فريق التحرير:
قال خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، إنه على مستوى العالم يبدأ الكسوف الجزئي للشمس عند الساعة 11:58م في جزيرة آيسلندا، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي حتى ينتهي شرقي بحر العرب عند الساعة 04:02م .
الكسوف يبدأ في المملكة من القريات وطريف
وأضاف الكسوف الجزئي للشمس يبدأ أول ما يبدأ في المملكة في القريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وآخر موضع يصله الكسوف هو الوديعة عند الساعة 01:55م.
أكبر كسوف في الخفجي، وأقله في صامطة
وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أعظم ما تكون نسبة الكسوف الجزئي في سماء المملكة في محافظة الخفجي بنسبة 41.5%، وأقل نسبة في صامطة في جازان بنسبة 16%، مشيرًا إلى وقت الكسوف على مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته، هو على النحو التالي:
1 – مكة المكرمة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،32 وينتهي عند الساعة 03،40 مساءً.
2 – المدينة المنورة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،23 وينتهي عند الساعة 03،37 مساءً.
3 – الرياض، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،31 وينتهي عند الساعة 03،47 مساءً.
4 – جدة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،37 وينتهي عند الساعة 03،38مساءً.
5 – الدمام، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،31 وينتهي عند الساعة 03،49 مساءً.
6 – بريدة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،22 وينتهي عند الساعة 03،42 مساءً.
7 – أبها، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،46 وينتهي عند الساعة 03،45 مساءً.
8 – جازان، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،51 وينتهي عند الساعة 03،45 مساءً.
9 – الباحة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،46 وينتهي عند الساعة 03،45 مساءً.
10 – حائل، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،17 وينتهي عند الساعة 03،38 مساءً.
11 – عرعر، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،07 وينتهي عند الساعة 03،33 مساءً.
12 – سكاكا، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،09 وينتهي عند الساعة 03،33 مساءً.
13 – تبوك، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،09 وينتهي عند الساعة 03،29 مساءً.
14 – الهفوف، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،33 وينتهي عند الساعة 03،55 مساءً.
15 – نجران، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،50 وينتهي عند الساعة 03،48 مساءً.
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