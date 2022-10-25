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بالصور.. تعرّف على وقت الكسوف في مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته

بالصور.. تعرّف على وقت الكسوف في مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته

بالصور.. تعرّف على وقت الكسوف في مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته
١١:٣٦:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، إنه على مستوى العالم يبدأ الكسوف الجزئي للشمس عند الساعة 11:58م في جزيرة آيسلندا، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي حتى ينتهي شرقي بحر العرب عند الساعة 04:02م .

الكسوف يبدأ في المملكة من القريات وطريف

وأضاف الكسوف الجزئي للشمس يبدأ أول ما يبدأ في المملكة في القريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وآخر موضع يصله الكسوف هو الوديعة عند الساعة 01:55م.

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أكبر كسوف في الخفجي، وأقله في صامطة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أعظم ما تكون نسبة الكسوف الجزئي في سماء المملكة في محافظة الخفجي بنسبة 41.5%، وأقل نسبة في صامطة في جازان بنسبة 16%، مشيرًا إلى وقت الكسوف على مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته، هو على النحو التالي:

1 – مكة المكرمة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،32 وينتهي عند الساعة 03،40 مساءً.

2 – المدينة المنورة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،23 وينتهي عند الساعة 03،37 مساءً.

3 – الرياض، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،31 وينتهي عند الساعة 03،47 مساءً.

4 – جدة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،37 وينتهي عند الساعة 03،38مساءً.

5 – الدمام، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،31 وينتهي عند الساعة 03،49 مساءً.

6 – بريدة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،22 وينتهي عند الساعة 03،42 مساءً.

7 – أبها، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،46 وينتهي عند الساعة 03،45 مساءً.

8 – جازان، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،51 وينتهي عند الساعة 03،45 مساءً.

9 – الباحة، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،46 وينتهي عند الساعة 03،45 مساءً.

10 – حائل، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،17 وينتهي عند الساعة 03،38 مساءً.

11 – عرعر، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،07 وينتهي عند الساعة 03،33 مساءً.

12 – سكاكا، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،09 وينتهي عند الساعة 03،33 مساءً.

13 – تبوك، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،09 وينتهي عند الساعة 03،29 مساءً.

14 – الهفوف، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،33 وينتهي عند الساعة 03،55 مساءً.

15 – نجران، يبدأ الكسوف فيها عند الساعة 01،50 وينتهي عند الساعة 03،48 مساءً.

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الكلمات الدلالية:
الكسوف الكسوف الجزئي المسند حالة الطقس كسوف الشمس

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