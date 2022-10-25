«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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أعلن مركز “جونز هوبكنز – أرامكو” الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدقق حسابات
- مستشار الصحة العقلية المتقدم
- أخصائي اتصالات
- فني صيدلة
- ممثل العلاقات العامة
- أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية
- مسؤول مشتريات
- مساعد تقني مختبر سريري-كيم
- فني مختبر سريري مشارك
- صيدلي أول
- كبير مستشاري الصحة العقلية
- مستشار مساعد للصحة العقلية
طريقة ورابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة اضغط على الرابط التالي: (اضغط هنا).
والسبت، أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة تصل إلى 410 وظيفة، في عدة تخصصات.
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