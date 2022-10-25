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«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
١١:٤٥:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز “جونز هوبكنز – أرامكو” الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدقق حسابات
  2. مستشار الصحة العقلية المتقدم
  3. أخصائي اتصالات
  4. فني صيدلة
  5. ممثل العلاقات العامة
  6. أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية
  7. مسؤول مشتريات
  8. مساعد تقني مختبر سريري-كيم
  9. فني مختبر سريري مشارك
  10. صيدلي أول
  11. كبير مستشاري الصحة العقلية
  12. مستشار مساعد للصحة العقلية

طريقة ورابط التقديم: 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة اضغط على الرابط التالي: (اضغط هنا).

والسبت، أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة تصل إلى 410 وظيفة، في عدة تخصصات.

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