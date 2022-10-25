«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

أعلن مركز “جونز هوبكنز – أرامكو” الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مدقق حسابات مستشار الصحة العقلية المتقدم أخصائي اتصالات فني صيدلة ممثل العلاقات العامة أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية مسؤول مشتريات مساعد تقني مختبر سريري-كيم فني مختبر سريري مشارك صيدلي أول كبير مستشاري الصحة العقلية مستشار مساعد للصحة العقلية

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة اضغط على الرابط التالي: (اضغط هنا).

والسبت، أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة تصل إلى 410 وظيفة، في عدة تخصصات.

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