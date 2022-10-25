3 أعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع.. تعرف عليها

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كشف أطباء مركز بيفيرسبروك الطبي، أن هناك 3 أعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع، وهو ما قد يساعد في تجنبها.

3 أعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع

ووفق الأطباء، فإن هذه الأعراض هي:

1-فقدان البصر بشكل مؤقت.

2- الشعور بالخمول وعدم الراحة في الأطراف.

3- ظهور بقع داكنة أو ظلال أمام العين.

وقال الأطباء إنهم وجدوا أن حوالي 43% من المصابين من بعض الأعراض قبل حوالي أسبوع من إصابتهم بالجلطة الدماغية وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأضافوا أن هذه الأعراض نادرًا ما تستمر أكثر من 24 ساعة، لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورًا.

من جانبه، قال غاري بارليت، من مركز بيفيرسبروك الطبي، إن “بعض المرضى الذين يصابون لاحقًا بالجلطة الدماغية، عانوا من فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة، وأحيانا لم يكن مصحوبًا بأي ألم، وفي بعض الحالات تظهر أمام العين بقع داكنة أو ظلال”.

وأضاف أن من أعراض الجلطة الدماغية الدقيقة، الشعور بالخمول وعدم الراحة في الأطراف.

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