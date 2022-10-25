عاجل.. عطل فني يوقف تطبيق واتساب حول العالم

تواصل – فريق التحرير:

توقف تطبيق واتساب عن العمل بشكل مفاجئ حول العالم، فيما لم تعلن شركة “ميتا” المالكة للتطبيق حتى اللحظة عن سبب هذا التوقف.

واشتكي مستخدمو التطبيق من تعطل خدمة التراسل الفوري واتساب، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا ومصر وعدد آخر من الدول.

ملايين المستخدمين يشتكون من توقف التطبيق

وتوقف WhatsApp عن العمل حوالي الساعة 09:00 صباحًا وفي وقت كتابة هذا التقرير لا يبدو أنه قد استأنف عمله بشكل صحيح بعد.

وبحسب Downdetector، فقد ارتفعت التقارير في وقت مبكر من الصباح، حيث تبادل العديد من المستخدمين الرسائل على الصفحة حول سبب الانقطاع.

كان التطبيق قد أوقف، أمس، دعمه لملايين الأجهزة حول العالم وذلك بسبب عدم إمكانية توفر تحديث لها من الشركة الداعمة.

ومن وقت لآخر يقوم التطبيق بإخراج بعض الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وios القديمة؛ لأنها لا تكون قادرة على استخدام مميزات التطبيق.

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