الصين توجه رسالة تحذيرية: لا حاجة لتكتلات عسكرية بالمحيط الهادئ

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الصين اليوم، رسالة تحذيرية للجميع بأنه لا حاجة لتكتلات عسكرية في منطقة المحيط الهادئ.

كما انتقدت الصين، الاتفاق الدفاعي بين أستراليا واليابان، قائلة إنّه لا حاجة لتكتلات عسكرية بالمحيط الهادئ، حسب «العربية».

اتفاقية عسكرية مشتركة لمواجهة الصين

ومطلع الأسبوع الجاري، وقعت كل من أستراليا واليابان اتفاقًا أمنيًا يهدف إلى مواجهة ما وصفوه بـ«الصعود العسكري» لـ الصين، وتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بالإعلان المشترك حول التعاون، مؤكدا أنّ النص التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي.

الصين ستغزو تايوان بنهاية العام الجاري

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس العملية البحرية الأمريكية، أنّ الخطاب الأخير لـ«بكين»، يشير إلى أن غزوًا محتملاً لتايوان نهاية العام الحالي، منوهًا أنه لابد أن يكون الجيش الأمريكي مستعدًا لمثل هذا الاحتمال.

الجيش الأمريكي يعلن استعداده للدفاع عن تايوان

وأوضح أن البحرية الأمريكية تحولت إلى عقلية الاستعداد للقتال في أي وقت، ولذلك يجب أن تصبح مستعدة بشكل أسرع للرد على التهديد الصيني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي للأسلحة التي تهم حقًا في القتال. وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الصيني خطابًا تاريخيًا أمام مؤتمر الحزب الشيوعي حيث وعد «بإعادة التوحيد» يومًا ما مع تايوان.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الصيني خطابًا تاريخيًا أمام مؤتمر الحزب الشيوعي حيث وعد «بإعادة التوحيد» يومًا ما مع تايوان.