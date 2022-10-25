«التعليم» تُحذر الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة وقت الكسوف

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وجهت وزارة التعليم تُحذيرًا عاجلًا لجميع الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة وقت الكسوف.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه حفاظًا على صحة الجميع فإنها تُنبّه جميع الطلاب إلى خطورة النظر إلى الشمس بشكل مباشر في وقت الكسوف اليوم؛ سائلين الله لكم الصحة والعافية.

المملكة ستشهد كسوفًا للشمس في ظهر اليوم

وأوضحت أن المملكة ستشهد كسوفًا للشمس في ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 29/ 3/1444هـ، سائلة الله تعالى أن يحفظ الطلاب وجميع سكان المملكة.

فيما أعلن التجمع الصحي بالقصيم، أن النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس.

سبب حدوث الكسوف الكلي للشمس

وأوضح أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عند تحرك القمر بين الأرض والشمس، ويتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، حيث يلقى بظلاله على كوكب الأرض، مشيرًا على ملاحظات مهمة، من أبرزها:

1 – النظر إلى الكسوف الشمسي دون الحماية الصحيحة للعين، يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة، الأمر الذي يتسبب في تلف العين.

2 – النظارات الشمسية العادية حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس، خصوصًا وقت الكسوف.

3 – لا يوحد سوى طريقة واحدة آمنة للنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، وهي من خلال نظارات تعرف باسم «نظارات الكسف»، مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

تحذير من النظر مباشرة إلى الشمس

في الوقت نفسه، قال خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، إن شمال المملكة أول من يبدأ بمشاهدة الكسوف الجزئي للشمس، محذرًا من خطورة التلهف من الطلاب لرؤية الكسوف الشمسي الذي تتزامن بدايته مع موعد الانصراف المدرسي، مؤكدًا تحذيره من النظر مباشرة للشمس.

وأوضح أن النظر المباشر خطر على العين، والتي قد تُصاب بالعمى المؤقت، أو تُلحق بالعين أضرراً دائمة، لافتًا إلى أن النظارات الشمسية حتى لو كانت معتمة 100% لا تحمي الإنسان من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وأن هناك نظارات خاصة للكسوف.

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