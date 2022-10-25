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برواتب تصل لـ6000 ريال.. «الشؤون الإسلامية» تعلن عن 491 وظيفة في الرياض

برواتب تصل لـ6000 ريال.. «الشؤون الإسلامية» تعلن عن 491 وظيفة في الرياض

برواتب تصل لـ6000 ريال.. «الشؤون الإسلامية» تعلن عن 491 وظيفة في الرياض
١٠:٥٢:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الرياض، دعوة الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لوظيفتي إمام، مؤذن.

وأضافت أن الوظائف ستكون على نظام العقود الرسمية على نظام المكافآت، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:

-راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.

-راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.

-أو على نظام المكافآت.

المؤهلات المطلوبة:

 -شهادة الثانوية العامة فأعلى.

الشروط العامة:

-أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

-حسن السيرة والسلوك.

-اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

-لا يقل العمل عن 18 سنة.

-لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

-لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

مكان العمل:

-منطقة الرياض.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله غداً الأربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ الموافق 2022/10/26م ولمدة شهر كامل.

طريقة التقديم:

– التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

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الكلمات الدلالية:
وزارة-الشؤون-الإسلامية وظائف وظائف شاغرة وظيفة إمام وظيفة مؤذن

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