الرميان: أسعار الفائدة عادت إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية

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قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن أسعار الفائدة عادت إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية، مضيفًا: “نعيش وسط أعلى معدلات للتضخم في 40 عامًا”.

وأضاف “الرميان” خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة: “أرامكو طورت نظامًا سيعمق فهم العالم للانبعاثات”.

وتابع: “PIF كان الصندوق السيادي الأول الذي أصدر سندات خضراء، وكنا من أوائل من أطلق سوقًا طوعية للكربون”.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، منذ قليل، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم، و520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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