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كسوف الشمس.. الصحة: 3 نصائح لحماية عيونك
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كسوف الشمس.. الصحة: 3 نصائح لحماية عيونك

كسوف الشمس.. الصحة: 3 نصائح لحماية عيونك

كسوف الشمس.. الصحة: 3 نصائح لحماية عيونك
١٠:٤٤:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الثلاثاء، باتباع 3 أمور لحماية العيون.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، تزامنا مع ظاهرة كشوف الشمس.

وقالت المنصة: “لصحة عيونك، احرص على ارتداء النظارة الشمسية، أخذ قسطٍ كافٍ من النوم، والحفاظ على نظافة العدسات واليدين للحماية من الالتهابات”.

وكان خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، قد قال إن شمال المملكة أول من يبدأ بمشاهدة الكسوف الجزئي للشمس.

تحذير من النظر مباشرة إلى الشمس

وحذر على حسابه في «تويتر»، من خطورة التلهف من الطلاب لرؤية الكسوف الشمسي الذي تتزامن بدايته مع موعد الانصراف المدرسي، مؤكدًا تحذيره من النظر مباشرة للشمس.

وأوضح أن النظر المباشر خطر على العين، والتي قد تُصاب بالعمى المؤقت، أو تُلحق بالعين أضرراً دائمة، لافتًا إلى أن النظارات الشمسية حتى لو كانت معتمة 100% لا تحمي الإنسان من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وأن هناك نظارات خاصة للكسوف.

اقرأ أيضًا:

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الكلمات الدلالية:
حماية العيون كشوف الشمس كشوف الشمس والعيون وزارة الصحة

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