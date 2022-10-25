أسعار الذهب في المملكة اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

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تحركت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بشكل طفيف في الأسواق، وسجل عيار 24 حوالي 199.52 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 182.90 ريال.

عيار 21 يسجل 174.59 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 174.59 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 149.64 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.39 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.76 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6205 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1397 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 199,523 ريالاً.

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